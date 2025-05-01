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«Моя прекрасная жизнь»: смотреть онлайн турецкий сериал

Сегодня, 06:20 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал «Моя прекрасная жизнь» — история о том, как светская львица Шебнем прошла путь от самых низов до вершин успеха. Чтобы сохранить положение в обществе и роскошную жизнь, главная героиня вынуждена бороться на нескольких фронтах.

Интересный факт: съемки проходили в европейской части Стамбула, в районах Бешикташ, Галата и их окрестностях.

Турецкий сериал Моя прекрасная жизнь

Премьера сериала состоялась в Турции 1 ноября 2023 года на канале Now. Всего в первом сезоне было снято 30 серий.

С 19 апреля сериал «Моя прекрасная жизнь» начал показывать телеканал «Домашний». Новые серии выходят по субботам и воскресеньям в 19:00 мск. Хронометраж на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Смотреть онлайн бесплатно первые 18 серий на телеканале «Домашний». Все эпизоды можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Иви.

Оригинальное название — Şahane Hayatım.

Жанр — драма.

Страна — Турция.

Режиссер — Чагры Байрак.

Актеры — Хилал Алтынбилек, Онур Туна, Йигит Озшенер, Серкан Кескин, Несрин Джавадзаде, Сумру Явруджук, Гёкче Эюбоглу.

Факты: Шебнем разведется с Онуром и выйдет замуж за Месута, станет главой фонда, ее не посадят в тюрьму за убийство Ниязи.
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    Фото: Now







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