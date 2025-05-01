«Салават Юлаев» — «Локомотив» 4-й матч: прямая трансляция, смотреть онлайн

В субботу, 3 мая, состоится четвертый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ-2025, в котором встретятся «Локомотив» и «Салават Юлаев».

Ярославские хоккеисты на первом этапе в четырех играх обыграли «Торпедо», а в четвертьфинале одолели «Авангард» только в овертайме седьмой встречи. Уфимцы провели две семиматчевые серии в этом розыгрыше плей-офф — против «Сибири» и «Спартака».

Два матча между командами в регулярном чемпионате завершились победой в овертайме «Салавата Юлаева» с одинаковым счетом 3:2.

В первом матче полуфинальной серии победу одержали уфимские хоккеисты (3:1), вторая игра в Ярославле завершилась в пользу хозяев льда (2:1). Первый поединок в Уфе выиграли железнодорожники (4:2).

Во сколько начало

Встреча состоится 3 мая в Уфе и начнется в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна на телеканале «Матч ТВ».