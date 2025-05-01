Новороссийск на карте, атака беспилотников 3 мая

3 мая. Упавший украинский беспилотник повредил квартиру в ЖК «Аврора» на улице Энгельса в Новороссийске. Удар пришел в квартиру на 12 этаже, где случился пожар. В ЖК «Кристалл-5» на Суворовской улице БПЛА повредил одну квартиру. В ней полностью выбило окна, сообщает Telegram-канал Mash.

Всего при атаке беспилотников в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома, четыре человека получили ранения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Если смотреть на карту Краснодарского края, город Новороссийск расположен на берегу Черного моря, в 100 километрах к юго-западу от краевого центра.