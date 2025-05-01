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Новороссийск на карте, атака беспилотников 3 мая

Сегодня, 06:55 Автор: Андрей Моисеев




3 мая. Упавший украинский беспилотник повредил квартиру в ЖК «Аврора» на улице Энгельса в Новороссийске. Удар пришел в квартиру на 12 этаже, где случился пожар. В ЖК «Кристалл-5» на Суворовской улице БПЛА повредил одну квартиру. В ней полностью выбило окна, сообщает Telegram-канал Mash.

Всего при атаке беспилотников в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома, четыре человека получили ранения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Новороссийск на карте Краснодарского края

ЖК Аврора и ЖК Кристалл-5 на карте Новороссийска

Если смотреть на карту Краснодарского края, город Новороссийск расположен на берегу Черного моря, в 100 километрах к юго-западу от краевого центра.
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    Фото: Google Карты







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