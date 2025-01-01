Где сегодня сбили беспилотники, атака беспилотников 3 мая

В ночь на 3 мая с 22.00 до 05.00 дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
96 беспилотников – над территорией Республики Крым.
47 беспилотников – над территорией Краснодарского края.
девять беспилотников – над территорией Ростовской области.
восемь беспилотников – над территорией Брянской области.
восемь беспилотников – над территорией Курской области.
два беспилотника – над территорией Белгородской области.
Накануне ведомство сообщило об уничтожении 121 украинского БПЛА.