Где сегодня сбили беспилотники, атака беспилотников 3 мая Сегодня, 08:18 Автор: Андрей Моисеев









В ночь на 3 мая с 22.00 до 05.00 дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России. 96 беспилотников – над территорией Республики Крым. 47 беспилотников – над территорией Краснодарского края. девять беспилотников – над территорией Ростовской области. восемь беспилотников – над территорией Брянской области. восемь беспилотников – над территорией Курской области. два беспилотника – над территорией Белгородской области. Накануне ведомство сообщило об уничтожении 121 украинского БПЛА.

Новороссийск на карте, атака беспилотников 3 мая



















