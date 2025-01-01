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Где сегодня сбили беспилотники, атака беспилотников 3 мая

Сегодня, 08:18 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на 3 мая с 22.00 до 05.00 дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

96 беспилотников – над территорией Республики Крым.

47 беспилотников – над территорией Краснодарского края.

девять беспилотников – над территорией Ростовской области.

восемь беспилотников – над территорией Брянской области.

восемь беспилотников – над территорией Курской области.

два беспилотника – над территорией Белгородской области.

Накануне ведомство сообщило об уничтожении 121 украинского БПЛА.
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