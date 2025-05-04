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Шоу «Маска» спецвыпуск Сергей Лазарев: смотреть онлайн 4 мая

Сегодня, 13:51 Автор: Андрей Моисеев




В воскресенье, 4 мая 2025 года, в эфире телеканала НТВ выйдет специальный выпуск шоу «Маска» с Сергеем Лазаревым. Известный певец и ведущий станет единственным членом жюри, которому предстоит разгадать, кто скрывается под масками Ангела, Малины, Океана, Поросенка, Собаки, Шепота и Lazerboy.

Шоу Маска спецвыпуск Сергей Лазарев 4 мая

В шоу «Маска» звезды российской эстрады выступают в необычных костюмах. Жюри, в которое входили в 6 сезоне Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и приглашенная звезда, предстояло отгадать, кто скрывается за масками.

Премьера 6 сезона состоялась 9 февраля на телеканале НТВ. Победителем стал Вождь, под маской которого скрывался певец Александр Панайотов.

Смотреть онлайн спецвыпуск шоу «Маска» с Сергеем Лазаревым на телеканале НТВ 4 мая 2025, в 20:00 мск.

Все выпуски 6 сезона шоу «Маска» можно смотреть на VK Видео.
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    Фото: РИА Новости







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