Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты

В Национальной хоккейной лиге стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня.
1/4 финала
Восточная конференция
Торонто – Флорида 2–0 (5:4, 4:3)
Вашингтон – Каролина 0–1 (1:2 ОТ)
Обладатели Кубка Стэнли
Западная конференция
Вегас – Эдмонтон 0–1 (2:4)
Виннипег – Даллас 0–1 (2:3)
Расписание матчей:
08.05 Торонто – Флорида – 4:3
08.05 Виннипег – Даллас – 2:3
09.05 02:00 Вашингтон – Каролина
09.05 04:30 Вегас – Эдмонтон
Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».