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Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты

Сегодня, 07:13 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня.

Кубок Стэнли

1/4 финала

Восточная конференция

Торонто – Флорида 2–0 (5:4, 4:3)

Вашингтон – Каролина 0–1 (1:2 ОТ)

Обладатели Кубка Стэнли

Западная конференция

Вегас – Эдмонтон 0–1 (2:4)

Виннипег – Даллас 0–1 (2:3)

Расписание матчей:

08.05 Торонто – Флорида – 4:3

08.05 Виннипег – Даллас – 2:3

09.05 02:00 Вашингтон – Каролина

09.05 04:30 Вегас – Эдмонтон

Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».
  • Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в финал, расписание матчей
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    Фото: НХЛ







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