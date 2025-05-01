Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты Сегодня, 07:13 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня. 1/4 финала Восточная конференция Торонто – Флорида 2–0 (5:4, 4:3) Вашингтон – Каролина 0–1 (1:2 ОТ) Обладатели Кубка Стэнли Западная конференция Вегас – Эдмонтон 0–1 (2:4) Виннипег – Даллас 0–1 (2:3) Расписание матчей: 08.05 Торонто – Флорида – 4:3 08.05 Виннипег – Даллас – 2:3 09.05 02:00 Вашингтон – Каролина 09.05 04:30 Вегас – Эдмонтон Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в финал, расписание матчей



Фото: НХЛ















