Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты

В Национальной хоккейной лиге стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня.
1/8 финала
Виннипег – Сент-Луис 4–3 (5:3, 2:1, 2:7, 1:5, 5:3, 2:5, 4:3 ОТ)
Даллас – Колорадо 4–3 (1:5, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ, 0:4, 6:2, 4:7, 4:2)
Лос-Анджелес – Эдмонтон 2–4 (6:5, 6:2, 4:7, 3:4 ОТ, 1:3, 4:6)
Вегас – Миннесота 4–2 (4:2, 2:5, 2:5, 4:3 ОТ, 3:2 ОТ, 3:2)
Обладатели Кубка Стэнли
Тампа-Бэй – Флорида 1–4 (2:6, 0:2, 5:1, 2:4, 3:6)
Торонто – Оттава 4–2 (6:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 0:4, 4:2)
Каролина – Нью-Джерси 4–1 (4:1, 3:1, 2:3 ОТ, 5:2, 5:4 ОТ)
Вашингтон – Монреаль 4–1 (3:2 ОТ, 3:1, 3:6, 5:2, 4:1)
1/4 финала
Восточная конференция
Торонто – Флорида 1–0 (5:4)
Вашингтон – Каролина
Западная конференция
Вегас – Эдмонтон
Виннипег – Даллас
Расписание матчей:
07.05 02:00 Вашингтон – Каролина
07.05 04:30 Вегас – Эдмонтон
Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».