HR Новости

Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты

Сегодня, 22:03 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня.

Кубок Стэнли

1/8 финала

Виннипег – Сент-Луис 4–3 (5:3, 2:1, 2:7, 1:5, 5:3, 2:5, 4:3 ОТ)

Даллас – Колорадо 4–3 (1:5, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ, 0:4, 6:2, 4:7, 4:2)

Лос-Анджелес – Эдмонтон 2–4 (6:5, 6:2, 4:7, 3:4 ОТ, 1:3, 4:6)

Вегас – Миннесота 4–2 (4:2, 2:5, 2:5, 4:3 ОТ, 3:2 ОТ, 3:2)

Обладатели Кубка Стэнли

Тампа-Бэй – Флорида 1–4 (2:6, 0:2, 5:1, 2:4, 3:6)

Торонто – Оттава 4–2 (6:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 0:4, 4:2)

Каролина – Нью-Джерси 4–1 (4:1, 3:1, 2:3 ОТ, 5:2, 5:4 ОТ)

Вашингтон – Монреаль 4–1 (3:2 ОТ, 3:1, 3:6, 5:2, 4:1)

1/4 финала

Восточная конференция

Торонто – Флорида 1–0 (5:4)

Вашингтон – Каролина

Западная конференция

Вегас – Эдмонтон

Виннипег – Даллас

Расписание матчей:

07.05 02:00 Вашингтон – Каролина

07.05 04:30 Вегас – Эдмонтон

Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».
  • Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 6 мая
    •

    Фото: НХЛ







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025


    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Вашингтон» — «Каролина»: 1-й матч 1/4 финала плей-офф НХЛ
    «Интер» – «Барселона»: смотреть онлайн, прямая трансляция Лиги чемпионов
    Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в финал, расписание матчей
    «Опасная близость» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    Карта: Лысовка в Донецкой области
    «Ходячие мертвецы. Мертвый город» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    «Локомотив» сыграет с «Трактором» в финале Кубка Гагарина
    Во сколько Парад Победы в Москве 9 мая 2025


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru