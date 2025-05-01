Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты Сегодня, 06:18 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге стали известны почти все участники 1/4 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня. 1/8 финала Виннипег – Сент-Луис 4–3 (5:3, 2:1, 2:7, 1:5, 5:3, 2:5, 4:3 ОТ) Даллас – Колорадо 4–3 (1:5, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ, 0:4, 6:2, 4:7, 4:2) Лос-Анджелес – Эдмонтон 2–4 (6:5, 6:2, 4:7, 3:4 ОТ, 1:3, 4:6) Вегас – Миннесота 4–2 (4:2, 2:5, 2:5, 4:3 ОТ, 3:2 ОТ, 3:2) Обладатели Кубка Стэнли Тампа-Бэй – Флорида 1–4 (2:6, 0:2, 5:1, 2:4, 3:6) Торонто – Оттава 4–2 (6:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 0:4, 4:2) Каролина – Нью-Джерси 4–1 (4:1, 3:1, 2:3 ОТ, 5:2, 5:4 ОТ) Вашингтон – Монреаль 4–1 (3:2 ОТ, 3:1, 3:6, 5:2, 4:1) 1/4 финала Восточная конференция Торонто – Флорида Вашингтон – Каролина Западная конференция Вегас – Эдмонтон Виннипег – Даллас Расписание матчей: 05.05 02:00 Виннипег – Сент-Луис – 4:3 ОТ 06.05 03:00 Торонто – Флорида 07.05 02:00 Вашингтон – Каролина 07.05 04:30 Вегас – Эдмонтон Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в финал, расписание, результаты



Фото: НХЛ















