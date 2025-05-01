Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты Сегодня, 05:44 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге стали известны почти все участники 1/4 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня. Западная конференция Виннипег – Сент-Луис 3–3 (5:3, 2:1, 2:7, 1:5, 5:3, 2:5) Даллас – Колорадо 4–3 (1:5, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ, 0:4, 6:2, 4:7, 4:2) Лос-Анджелес – Эдмонтон 2–4 (6:5, 6:2, 4:7, 3:4 ОТ, 1:3, 4:6) Вегас – Миннесота 4–2 (4:2, 2:5, 2:5, 4:3 ОТ, 3:2 ОТ, 3:2) Обладатели Кубка Стэнли Восточная конференция Тампа-Бэй – Флорида 1–4 (2:6, 0:2, 5:1, 2:4, 3:6) Торонто – Оттава 4–2 (6:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 0:4, 4:2) Каролина – Нью-Джерси 4–1 (4:1, 3:1, 2:3 ОТ, 5:2, 5:4 ОТ) Вашингтон – Монреаль 4–1 (3:2 ОТ, 3:1, 3:6, 5:2, 4:1) Расписание матчей: 04.05 Даллас – Колорадо – 4:2 05.05 02:00 Виннипег – Сент-Луис «Вашингтон» сыграет в четвертьфинале с «Каролиной». Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в финал, расписание, результаты



Фото: НХЛ















