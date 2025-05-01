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«Динамо» Москва — «Трактор» 4-й матч: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сегодня, 06:54 Автор: Андрей Моисеев




В воскресенье, 4 мая, в Москве состоится четвертый матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ-2025, в котором встретятся «Трактор» и «Динамо» Москва.

Трактор - Динамо Москва, 1/2 финала плей-офф КХЛ

На пути к полуфиналу Кубка Гагарина «Трактор» вывел из борьбы «Адмирал» и минское «Динамо». В первом раунде победителю Восточной конференции понадобилось шесть игр, чтобы пройти соперника, а во втором всего пять.

Динамовцы в первом раунде в шести встречах оказались сильнее СКА, а во втором также в шести играх сломили сопротивление «Ак Барса».

Год назад в четвертьфинале плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у московского «Динамо» со счетом 4–0 в серии.

В первых трех играх полуфинальной серии победу одержали челябинские хоккеисты (4:3, 3:2, 3:2 ОТ).

Смотреть онлайн 4-й матч серии «Динамо» М – «Трактор» на «Кинопоиске». Прямая трансляция начнется 4 мая в 17:00 по московскому времени.
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    Фото: ХК «Динамо»







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