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«Маска» Сергей Лазарев 4 мая: кто снял маску, смотреть онлайн

Сегодня, 11:28 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Маска» звезды российской эстрады выступают в необычных костюмах. Жюри, в которое в 6 сезоне входили Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и приглашенная звезда, отгадывали, кто скрывается за масками.

Победителем 6 сезона стал Вождь, под маской которого скрывался певец Александр Панайотов.

Шоу Маска спецвыпуск Сергей Лазарев 4 мая

В воскресенье, 4 мая 2025 года, в эфире телеканала НТВ выйдет специальный выпуск шоу «Маска» с Сергеем Лазаревым. Известный певец и ведущий станет единственным членом жюри, которому предстоит разгадать, кто скрывается под масками Ангела, Малины, Океана, Поросенка, Собаки, Шепота и Lazerboy.

Кто снял маску? Узнаем совсем скоро.

Смотреть онлайн спецвыпуск шоу «Маска» с Сергеем Лазаревым на телеканале НТВ 4 мая 2025, в 20:00 мск.
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    Фото: НТВ







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