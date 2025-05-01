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«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 15:03 Автор: Андрей Моисеев




В воскресенье, 4 мая, «Брентфорд» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура АПЛ.

«Брентфорд» набрал 49 очков и занимает 11 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» имеет в активе 39 баллов и идет 15-м в АПЛ.

Брентфорд Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 4 мая

В прошлом туре подопечные Томаса Франка выиграли в гостях у «Ноттингем Форест» со счетом 2:0, «МЮ» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

Смотреть онлайн матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» во ВКонтакте. Прямая трансляция начнется 4 мая в 16:00 по московскому времени.
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