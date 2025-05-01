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«Локомотив» — «Салават Юлаев» 5-й матч: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сегодня, 07:05 Автор: Андрей Моисеев




В понедельник, 5 мая, состоится пятый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ-2025, в котором встретятся «Локомотив» и «Салават Юлаев».

Локомотив - Салават Юлаев, 1/2 финала

Ярославские хоккеисты на первом этапе в четырех играх обыграли «Торпедо», а в четвертьфинале одолели «Авангард» только в овертайме седьмой встречи. Уфимцы провели две семиматчевые серии в этом розыгрыше плей-офф — против «Сибири» и «Спартака».

Два матча между командами в регулярном чемпионате завершились победой в овертайме «Салавата Юлаева» с одинаковым счетом 3:2.

В первом матче полуфинальной серии победу одержали уфимские хоккеисты (3:1), вторая игра в Ярославле завершилась в пользу хозяев льда (2:1). Два поединка в Уфе выиграли железнодорожники (4:2, 3:0).

Смотреть онлайн 5-й матч серии «Локомотив» – «Салават Юлаев» на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется 5 мая в 19:30 по московскому времени.
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    Фото: КХЛ







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