«Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы

Мегазвезда современного кино Слава Третьяков вступает в схватку с блогером-кинокритиком Никитой Кисляком, который посмел написать разгромный обзор на его последний фильм.

Интересный факт: режиссер картины Дмитрий Невзоров ранее снял комедию «Свободные отношения» и сериал «Дядя Леша».

Где снимали: съемки картины проходили в подмосковном городе Верея.

Премьера сериала «Актерище» состоялась 1 апреля 2025 года. В первый день показали 2 серии, новые выходили еженедельно по пятницам. Всего было снято 8 эпизодов.

Отзывы: «набрали актеров, интригу придумали современную, а сценарий по моему не очень», «сериал нереально смешной, неизбитый сюжет, хороший актерский состав», «не знаю, кто этот усач, точно не актер, но Стулова и Нагиев сыграли нормально».

Жанр — комедия.

Режиссер — Дмитрий Невзоров.

Страна — Россия.

Актеры — главного героя, Славу Третьякова, сыграл 57-летний Дмитрий Нагиев («Физрук»), блогера Никиту Кисляка — Антон Лапенко («Внутри Лапенко»). Другие роли исполнили: Алевтину — Екатерина Стулова («Инспектор Гаврилов»), Кэста — Жаргал Бадмацыренов («Красный шелк»), молодого Третьякова — Никита Касьяненко («Алекс Лютый. Дело сирот»).

Смотреть онлайн сериал «Актерище» в онлайн-кинотеатре KION.

Официальный трейлер сериала на RUTUBE.