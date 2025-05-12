Разговоры о важном: тема на 12 мая 2025

Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 12 мая 2025 года, будет посвящен теме «Жизнь в Движении».

Цель урока: актуализация и развитие у обучающихся представлений о ценности дружбы и коллектива через знакомство с деятельностью Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», важности участия в общественно полезной деятельности, формирования активной гражданской позиции.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.