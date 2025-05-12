Разговоры о важном: тема 12 мая 2025

Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 12 мая 2025 года, будет посвящен теме «Жизнь в Движении».

Цель урока: развитие представлений обучающихся о том, что участники детских общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Детские общественные организации разных поколений объединяли и объединяют активных и целеустремленных ребят.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.