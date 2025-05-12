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Разговоры о важном: тема 12 мая 2025

Сегодня, 07:52 Автор: Андрей Моисеев




Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 12 мая 2025 года, будет посвящен теме «Жизнь в Движении».

Разговоры о важном 12 мая 2025

Цель урока: развитие представлений обучающихся о том, что участники детских общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Детские общественные организации разных поколений объединяли и объединяют активных и целеустремленных ребят.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.
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    Фото: разговорыоважном.рф







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