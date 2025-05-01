ЧМ по хоккею 2025: расписание матчей, результаты, таблица

В чемпионате мира по хоккею примут участие 16 сборных, которые разыграют в конце мая медали мирового первенства. В этом году турнир состоится в Швеции и Дании.

Групповой этап ЧМ-2025 стартует 9 мая и продлится до 20 числа, четвертьфиналы плей-офф состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных матчей запланировано на 24 мая, финальный поединок и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

Прямые трансляции с матчей чемпионата мира будут вести телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Канада, Швеция и Финляндия попали в группу А, сборные которой будут проводить матчи в Стокгольме. США, Чехия и Швейцария сыграют на льду арены в Хернинге. Полуфинальные игры и финал ЧМ-2025 состоятся в шведской столице.

Расписание матчей ЧМ-2025

9 мая, пятница

17:20 Швейцария – Чехия

17:20 Австрия – Финляндия

21:20 Дания – США

21:20 Швеция – Словакия

10 мая, суббота

13:20 Норвегия – Казахстан

13:20 Словения – Канада

17:20 Германия – Венгрия

17:20 Швеция – Австрия

21:20 Дания – Швейцария

21:20 Франция – Латвия

11 мая, воскресенье

13:20 США – Венгрия

13:20 Словакия – Словения

17:20 Германия – Казахстан

17:20 Латвия – Канада

21:20 Норвегия – Чехия

21:20 Финляндия – Франция

12 мая, понедельник

17:20 США – Швейцария

17:20 Австрия – Словакия

21:20 Чехия – Дания

21:20 Финляндия – Швеция

13 мая, вторник

17:20 Норвегия – Германия

17:20 Словения – Латвия

21:20 Казахстан – Венгрия

21:20 Канада – Франция

14 мая, среда

17:20 США – Норвегия

17:20 Словакия – Франция

21:20 Казахстан – Дания

21:20 Латвия – Швеция

15 мая, четверг

17:20 Швейцария – Германия

17:20 Финляндия – Словения

21:20 Чехия – Венгрия

21:20 Канада – Австрия

16 мая, пятница

17:20 Венгрия – Дания

17:20 Австрия – Франция

21:20 Швейцария – Норвегия

21:20 Швеция – Словения

17 мая, суббота

13:20 США – Германия

13:20 Финляндия – Латвия

17:20 Чехия – Казахстан

17:20 Франция – Швеция

21:20 Дания – Норвегия

21:20 Канада – Словакия

18 мая, воскресенье

17:20 Казахстан – США

17:20 Словения – Австрия

21:20 Венгрия – Швейцария

21:20 Словакия – Латвия

19 мая, понедельник

17:20 Германия – Чехия

17:20 Франция – Словения

21:20 Венгрия – Норвегия

21:20 Канада – Финляндия

20 мая, вторник

13:20 Швейцария – Казахстан

13:20 Латвия – Австрия

17:20 Чехия – США

17:20 Словакия – Финляндия

21:20 Германия – Дания

21:20 Швеция – Канада

Время московское.

Год назад в финале чемпионата мира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.