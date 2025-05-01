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ЧМ по хоккею 2025: расписание матчей, результаты, таблица

Сегодня, 08:31 Автор: Андрей Моисеев




В чемпионате мира по хоккею примут участие 16 сборных, которые разыграют в конце мая медали мирового первенства. В этом году турнир состоится в Швеции и Дании.

Групповой этап ЧМ-2025 стартует 9 мая и продлится до 20 числа, четвертьфиналы плей-офф состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных матчей запланировано на 24 мая, финальный поединок и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025

Прямые трансляции с матчей чемпионата мира будут вести телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Канада, Швеция и Финляндия попали в группу А, сборные которой будут проводить матчи в Стокгольме. США, Чехия и Швейцария сыграют на льду арены в Хернинге. Полуфинальные игры и финал ЧМ-2025 состоятся в шведской столице.

Расписание матчей ЧМ-2025

9 мая, пятница

17:20 Швейцария – Чехия
17:20 Австрия – Финляндия
21:20 Дания – США
21:20 Швеция – Словакия

10 мая, суббота

13:20 Норвегия – Казахстан
13:20 Словения – Канада
17:20 Германия – Венгрия
17:20 Швеция – Австрия
21:20 Дания – Швейцария
21:20 Франция – Латвия

11 мая, воскресенье

13:20 США – Венгрия
13:20 Словакия – Словения
17:20 Германия – Казахстан
17:20 Латвия – Канада
21:20 Норвегия – Чехия
21:20 Финляндия – Франция

12 мая, понедельник

17:20 США – Швейцария
17:20 Австрия – Словакия
21:20 Чехия – Дания
21:20 Финляндия – Швеция

13 мая, вторник

17:20 Норвегия – Германия
17:20 Словения – Латвия
21:20 Казахстан – Венгрия
21:20 Канада – Франция

14 мая, среда

17:20 США – Норвегия
17:20 Словакия – Франция
21:20 Казахстан – Дания
21:20 Латвия – Швеция

15 мая, четверг

17:20 Швейцария – Германия
17:20 Финляндия – Словения
21:20 Чехия – Венгрия
21:20 Канада – Австрия

16 мая, пятница

17:20 Венгрия – Дания
17:20 Австрия – Франция
21:20 Швейцария – Норвегия
21:20 Швеция – Словения

17 мая, суббота

13:20 США – Германия
13:20 Финляндия – Латвия
17:20 Чехия – Казахстан
17:20 Франция – Швеция
21:20 Дания – Норвегия
21:20 Канада – Словакия

18 мая, воскресенье

17:20 Казахстан – США
17:20 Словения – Австрия
21:20 Венгрия – Швейцария
21:20 Словакия – Латвия

19 мая, понедельник

17:20 Германия – Чехия
17:20 Франция – Словения
21:20 Венгрия – Норвегия
21:20 Канада – Финляндия

20 мая, вторник

13:20 Швейцария – Казахстан
13:20 Латвия – Австрия
17:20 Чехия – США
17:20 Словакия – Финляндия
21:20 Германия – Дания
21:20 Швеция – Канада

Время московское.

Год назад в финале чемпионата мира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.
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    Фото: ИИХФ







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