ЧМ по хоккею 2025: расписание матчей, результаты, таблица

В чемпионате мира по хоккею примут участие 16 сборных, которые разыграют в конце мая медали мирового первенства. В этом году турнир состоится в Швеции и Дании.
Групповой этап ЧМ-2025 стартует 9 мая и продлится до 20 числа, четвертьфиналы плей-офф состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных матчей запланировано на 24 мая, финальный поединок и матч за 3-е место пройдут 25 мая.
Прямые трансляции с матчей чемпионата мира будут вести телеканалы холдинга «Матч ТВ».
Канада, Швеция и Финляндия попали в группу А, сборные которой будут проводить матчи в Стокгольме. США, Чехия и Швейцария сыграют на льду арены в Хернинге. Полуфинальные игры и финал ЧМ-2025 состоятся в шведской столице.
Расписание матчей ЧМ-2025
9 мая, пятница
17:20 Швейцария – Чехия
17:20 Австрия – Финляндия
21:20 Дания – США
21:20 Швеция – Словакия
10 мая, суббота
13:20 Норвегия – Казахстан
13:20 Словения – Канада
17:20 Германия – Венгрия
17:20 Швеция – Австрия
21:20 Дания – Швейцария
21:20 Франция – Латвия
11 мая, воскресенье
13:20 США – Венгрия
13:20 Словакия – Словения
17:20 Германия – Казахстан
17:20 Латвия – Канада
21:20 Норвегия – Чехия
21:20 Финляндия – Франция
12 мая, понедельник
17:20 США – Швейцария
17:20 Австрия – Словакия
21:20 Чехия – Дания
21:20 Финляндия – Швеция
13 мая, вторник
17:20 Норвегия – Германия
17:20 Словения – Латвия
21:20 Казахстан – Венгрия
21:20 Канада – Франция
14 мая, среда
17:20 США – Норвегия
17:20 Словакия – Франция
21:20 Казахстан – Дания
21:20 Латвия – Швеция
15 мая, четверг
17:20 Швейцария – Германия
17:20 Финляндия – Словения
21:20 Чехия – Венгрия
21:20 Канада – Австрия
16 мая, пятница
17:20 Венгрия – Дания
17:20 Австрия – Франция
21:20 Швейцария – Норвегия
21:20 Швеция – Словения
17 мая, суббота
13:20 США – Германия
13:20 Финляндия – Латвия
17:20 Чехия – Казахстан
17:20 Франция – Швеция
21:20 Дания – Норвегия
21:20 Канада – Словакия
18 мая, воскресенье
17:20 Казахстан – США
17:20 Словения – Австрия
21:20 Венгрия – Швейцария
21:20 Словакия – Латвия
19 мая, понедельник
17:20 Германия – Чехия
17:20 Франция – Словения
21:20 Венгрия – Норвегия
21:20 Канада – Финляндия
20 мая, вторник
13:20 Швейцария – Казахстан
13:20 Латвия – Австрия
17:20 Чехия – США
17:20 Словакия – Финляндия
21:20 Германия – Дания
21:20 Швеция – Канада
Время московское.
Год назад в финале чемпионата мира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.