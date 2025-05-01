Карта: Теткино в Курской области, граница с Украиной

5 мая. ВСУ накануне предприняли новую попытку прорыва в Курскую область. В наступлении принимают участие до 250 военнослужащих ВСУ и более 15 единиц тяжелой техники, сообщает Telegram-канал SHOT.

ВСУ высадили новый десант, в новой волне наступления участвуют до 60 ВСУшников. Их подвезли к границе Глушковского района на ББМ и квадроциклах. В районе По месту скопления ВСУ работает авиация, ближний бой в районе госграницы на окраине Теткино продолжается.

Если смотреть на карту Курской области, поселок Теткино расположен в Глушковском районе, в 138 километрах к юго-западу от областного центра, на границе с Украиной.