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Карта: Теткино в Курской области, граница с Украиной

Сегодня, 14:12 Автор: Андрей Моисеев




5 мая. ВСУ накануне предприняли новую попытку прорыва в Курскую область. В наступлении принимают участие до 250 военнослужащих ВСУ и более 15 единиц тяжелой техники, сообщает Telegram-канал SHOT.

ВСУ высадили новый десант, в новой волне наступления участвуют до 60 ВСУшников. Их подвезли к границе Глушковского района на ББМ и квадроциклах. В районе По месту скопления ВСУ работает авиация, ближний бой в районе госграницы на окраине Теткино продолжается.

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Если смотреть на карту Курской области, поселок Теткино расположен в Глушковском районе, в 138 километрах к юго-западу от областного центра, на границе с Украиной.
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    Фото: Google Карты







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