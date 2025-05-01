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Стал известен первый финалист плей-офф КХЛ 2025

Сегодня, 21:39 Автор: Андрей Моисеев




Полуфиналы плей-офф КХЛ, в которых встречаются клубы из разных конференций, пройдут с 27 апреля по 10 мая 2025 года. В третий этап вышли 4 сильнейших команды, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

«Локомотив» – «Салават Юлаев» 4–1 (1:3, 2:1, 4:2, 3:0, 4:2)

Обладатели Кубка Гагарина

«Трактор» – «Динамо» Москва 3–1 (4:3, 3:2, 3:2 ОТ, 1:3)

Расписание матчей – 6, 8* и 10* мая.

* если понадобится.

Проведение финальных игр запланировано с 13 по 25 мая.

Действующий победитель плей-офф КХЛ — магнитогорский «Металлург».
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    Фото: КХЛ







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