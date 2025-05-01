Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 6 мая Сегодня, 07:46 Автор: Андрей Моисеев









В ночь на 6 мая с 21.00 до 04.00 мск дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России. 32 беспилотника – над территорией Брянской области. 22 беспилотника – над территорией Воронежской области. 19 беспилотников – над территорией Московского региона. 10 беспилотника – над территорией Пензенской области. Девять – над территорией Калужской области. Шесть – над территорией Белгородской области. Два – над территорией Липецкой области. Два – над территорией Самарской области. Один – над территорией Владимирской области. Один – над территорией Курской области. Один – над территорией Ростовской области. Накануне ведомство сообщило об уничтожении 26 украинских БПЛА.

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Фото: РИА Новости















