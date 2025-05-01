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Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 6 мая

Сегодня, 07:46 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на 6 мая с 21.00 до 04.00 мск дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Где сбили беспилотники 6 мая

32 беспилотника – над территорией Брянской области.

22 беспилотника – над территорией Воронежской области.

19 беспилотников – над территорией Московского региона.

10 беспилотника – над территорией Пензенской области.

Девять – над территорией Калужской области.

Шесть – над территорией Белгородской области.

Два – над территорией Липецкой области.

Два – над территорией Самарской области.

Один – над территорией Владимирской области.

Один – над территорией Курской области.

Один – над территорией Ростовской области.

Накануне ведомство сообщило об уничтожении 26 украинских БПЛА.
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    Фото: РИА Новости







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