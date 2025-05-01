Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 6 мая

В ночь на 6 мая с 21.00 до 04.00 мск дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
32 беспилотника – над территорией Брянской области.
22 беспилотника – над территорией Воронежской области.
19 беспилотников – над территорией Московского региона.
10 беспилотника – над территорией Пензенской области.
Девять – над территорией Калужской области.
Шесть – над территорией Белгородской области.
Два – над территорией Липецкой области.
Два – над территорией Самарской области.
Один – над территорией Владимирской области.
Один – над территорией Курской области.
Один – над территорией Ростовской области.
Накануне ведомство сообщило об уничтожении 26 украинских БПЛА.