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«Мосгаз. Розыгрыш» 11 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сегодня, 07:41 Автор: Андрей Моисеев




Очередной сезон популярного сериала «Мосгаз» продолжает рассказывать о трудовых буднях и личной жизни майора московской милиции Ивана Черкасова. Герой Андрея Смолякова теперь в отставке.

Премьера 11 сезона сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» состоялась 28 апреля 2025 года в кинотеатре Okko. По сюжету отставной майор Черкасов помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег.

Сериал Мосгаз 11 сезон

Премьера сериала состоялась на Первом канале 29 октября 2012 года. Всего в каждом из 11-ти сезонов было снято восемь серий, исключение составил второй сезон («Палач», 10 серий).

Жанр — детектив, криминал.

Страна — Россия.

Режиссеры — Евгений Звездаков.

Смотреть онлайн 11 сезон «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» в кинотеатре Okko

Актеры — Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Фёдор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов.
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    Фото: Okko







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