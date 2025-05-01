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«Интер» – «Барселона»: смотреть онлайн, прямая трансляция Лиги чемпионов

Сегодня, 08:40 Автор: Андрей Моисеев




В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 встречаются представители четырех стран. «Барселона» сыграет с «Интером» 30 апреля и 6 мая, ответный поединок между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоится 7 мая.

Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

«Барселона» играла с «Интером» на групповом этапе Лиги чемпионов в 2022 году. Матч в Милане завершился победой хозяев (1:0), ответный поединок  в Испании закончился вничью (3:3).

В первой полуфинальной встрече команды сыграли вничью (3:3). В составе гостей отличились Маркус Тюрам и дважды Дензел Думфрис, у хозяев мячи забили Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Один гол «Интер» забил в свои ворота, мяч отскочил в ворота от спины голкипера Яна Зоммера после удара Рафиньи.

Смотреть онлайн ответный матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» можно в кинотеатре Okko (необходима подписка). Прямая трансляция с «Сан-Сиро» начнется в 22:00 мск.

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая на «Арене Мюнхен» в Германии.
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    Фото: Getty Images







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