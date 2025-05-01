«Трактор» — «Динамо» Москва 5-й матч: прямая трансляция, смотреть онлайн

Во вторник, 6 мая, в Челябинске состоится пятый матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ-2025, в котором встретятся «Трактор» и «Динамо» Москва.

На пути к полуфиналу Кубка Гагарина «Трактор» вывел из борьбы «Адмирал» и минское «Динамо». В первом раунде победителю Восточной конференции понадобилось шесть игр, чтобы пройти соперника, а во втором всего пять.

Динамовцы в первом раунде в шести встречах оказались сильнее СКА, а во втором также в шести играх сломили сопротивление «Ак Барса».

Год назад в четвертьфинале плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у московского «Динамо» со счетом 4–0 в серии.

В первых трех играх полуфинальной серии победу одержали челябинские хоккеисты (4:3, 3:2, 3:2 ОТ), в четвертой сильнее оказались динамовцы (3:1).

Смотреть онлайн 5-й матч серии «Трактор» – «Динамо» Москва на телеканале «Матч ТВ», а также на сайте и в приложении FONBET. Прямая трансляция начнется 6 мая в 17:00 по московскому времени.