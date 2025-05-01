«Локомотив» сыграет с «Трактором» в финале Кубка Гагарина

В решающей стадии плей-офф КХЛ-2025 «Локомотив» сыграет с «Трактором». Первая игра серии состоится в Ярославле 13 мая, далее матчи будут проходить через день.

Мы немного забежали вперед, «Трактор» пока не выиграл серию у московского «Динамо», но с высокой долей вероятности может сделать это уже в сегодняшней домашней игре. Шанс у динамовцев выиграть серию с 0-3 есть, но минимальный.

«Локомотив» два раза в истории КХЛ выходил в финал — в год образования Лиги в 2009-м и в 2024-м. В первый раз железнодорожники уступили в семи матчах «Ак Барсу», а в прошлом году проиграли четыре игры подряд «Металлургу».

«Трактор» единственный раз в истории лиги участвовал в решающих поединках. В финале Кубка Гагарина 2012 челябинские хоккеисты проиграли московскому «Динамо» 2-4 в серии.

Год назад в полуфинале плей-офф «Локомотив» выиграл у «Трактора» 4-0 в серии.

Клубы дважды встречались между собой в регулярном чемпионате. Матч в Челябинске в начале ноября завершился победой гостей 5:3, поединок в Ярославле в конце ноября также остался за подопечными Игоря Никитина (4:2).