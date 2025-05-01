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«ПСЖ» – «Арсенал»: смотреть онлайн, прямая трансляция Лиги чемпионов

Сегодня, 14:41 Автор: Андрей Моисеев




В среду, 7 мая, в Париже пройдет ответный поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025, в котором «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом».

ПСЖ - Арсенал в 1/2 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» играл с «Арсеналом» на групповом этапе Лиги чемпионов осенью прошлого года. Матч в Лондоне завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В первой полуфинальной встрече парижане одержали победу. Единственный мяч на 4-й минуте забил Усман Дембеле.

Смотреть онлайн ответный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» можно в кинотеатре Okko (необходима подписка). Прямая трансляция со стадиона «Парк де Пренс» начнется в 22:00 мск.

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая на «Арене Мюнхен» в Германии.
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    Фото: Getty Images







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