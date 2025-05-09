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Расписание ЧМ по хоккею 2025. Когда начало? Кто сыграет и какой состав групп?

Сегодня, 21:26 Автор: Андрей Моисеев




Групповой этап ЧМ-2025 по хоккею стартует 9 мая и продлится до 20 числа, матчи 1/4 финала плей-офф состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных матчей запланировано на 24 мая, финал и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

В чемпионате мира примут участие 16 сборных, которые разыграют в конце мая медали мирового первенства. В этом году турнир состоится в Швеции и Дании.

Чемпионат мира по хоккею ЧМ 2025

Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Австрия, Франция, Латвия и Словения попали в группу А, сборные которой будут проводить матчи в Стокгольме.

США, Чехия и Швейцария, Германия, Дания, Венгрия, Казахстан и Норвегия сыграют на льду арены в Хернинге.

Полуфинальные игры и финал ЧМ-2025 состоятся в шведской столице.

Расписание матчей ЧМ-2025

Прямые трансляции будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Игра».

9 мая 2025, пятница

17:20 Швейцария – Чехия (Хернинг, Матч Игра)
17:20 Австрия – Финляндия (Стокгольм)
21:20 Дания – США (Хернинг)
21:20 Швеция – Словакия (Стокгольм, Матч Игра)

Время московское.

Полное расписание группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025:

Полное расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025

Год назад в финале чемпионата мира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.
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    Фото: ИИХФ







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