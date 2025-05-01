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«Между нами химия» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы

Сегодня, 06:26 Автор: Андрей Моисеев




Главная героиня сериала Таня воспитывает в одиночку двоих детей и работает по ночам в такси. Узнав о серьезном диагнозе, героиня Александры Бортич решает найти достойного мужчину, который случае чего сможет позаботиться о детях.

Смотреть онлайн сериал Между нами химия 2025

Премьера сериала «Между нами химия» состоялась 6 марта 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink. Всего вышло 8 эпизодов. На KION сериал выходит с 10 апреля.

Дата выхода на KION:

5 серия — 8 мая.

6 серия — 15 мая.

Отзывы: «чем больше ругают Бортич, считая ее бездарностью без образования, тем больше она мне нравится», «она не идеальная мать, не идеальная женщина, но она борется с болезнью и со всем миром. И ты начинаешь ей сочувствовать», «Кто писал такой наивный сценарий? Главная героиня ведет себя как безмозглая женщина, сын верит в инопланетного папу. Кто писал такой наивный сценарий?».

Жанр — драма, комедия.

Режиссер — Карина Чувикова.

Страна — Россия.

Актеры — главные роли в сериале исполнили 30-летняя Александра Бортич («Холоп») и 36-летний Никита Ефремов («Нулевой пациент»). В других ролях — Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова, Павел Ворожцов, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев.

Смотреть онлайн сериал «Между нами химия» в онлайн-кинотеатре Wink и KION.

Бесплатно первую серию можно посмотреть на RUTUBE.
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    Фото: Wink







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