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«ПСЖ» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов

Сегодня, 06:58 Автор: Андрей Моисеев




В решающем матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 «ПСЖ» сыграет с «Интером». Встреча состоится в Мюнхене 31 мая.

Интер - ПСЖ в финале Лиги чемпионов 2025

В полуфинале парижане выбили из турнира «Арсенал», а «Интер» в сверхрезультативном противостоянии с «Барселоной» прошел дальше благодаря голу Давиде Фраттези в дополнительное время.

В последний раз клубы встречались между собой в начале августа 2023 года. Товарищеский матч в Токио завершился победой «Интера» со счетом 2:1.

«Интер» три раза (1964, 1965, 2010) становился победителем главного клубного европейского турнира. «ПСЖ» второй раз в своей истории вышел в финал. В 2020 году парижане проиграли в решающем матче «Баварии».

Смотреть онлайн финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» можно в кинотеатре Okko. Прямая трансляция с «Арены Мюнхен» начнется 31 мая в 22:00 мск.
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    Фото: mirror.co.uk







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