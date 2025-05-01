8 мая. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение соединениям ВСУ в районах населенных пунков Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Михайловка, Новая Полтавка, Новоалександровка, Котляровка и Алексеевка в ДНР.
Если смотреть на карту Донецкой области, село Троицкое расположено в Покровском районе, в 25 километрах к юго-западу от Покровска (Красноармейска).