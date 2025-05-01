Карта: Троицкое в Донецкой области Сегодня, 16:17 Автор: Андрей Моисеев









8 мая. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение соединениям ВСУ в районах населенных пунков Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Михайловка, Новая Полтавка, Новоалександровка, Котляровка и Алексеевка в ДНР. Если смотреть на карту Донецкой области, село Троицкое расположено в Покровском районе, в 25 километрах к юго-западу от Покровска (Красноармейска).

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Фото: Google Карты















