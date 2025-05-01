Во сколько Парад Победы в Москве 9 мая 2025

Главный военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет в пятницу, 9 мая 2025 года в Москве.

Во сколько Парад Победы в Москве 9 мая

Главный военный парад начнется в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие курсанты и офицеры московских военных училищ, участники СВО, победители всероссийского конкурса «Послы Победы». Затем пройдут танки, бронемашины, ракетные установки и пролетят боевые самолеты и вертолеты.

Парад Победы будет транслироваться в прямом эфире на следующих телеканалах — Первый канал, Россия 1, ТВЦ, ТНТ, Домашний, РЕН ТВ, СТС, Пятый канал, Звезда, ТВ-3, Россия 24, Матч ТВ, Культура, ОТР.

Когда начнется праздничный салют 9 мая в Москве

В 22:00 в честь Дня Победы в Москве пройдет праздничный салют, на котором будет использовано несколько тысяч фейерверочных изделий.