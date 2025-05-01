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Смотреть Парад Победы 9 мая 2025 в Москве, прямая трансляция

Сегодня, 07:01 Автор: Андрей Моисеев




Главный военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет в пятницу, 9 мая 2025 года в Москве.

Парад Победы в Москве 9 мая 2025

Главный военный парад начнется в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие курсанты и офицеры московских военных училищ, участники СВО, победители всероссийского конкурса «Послы Победы». Затем пройдут танки, бронемашины, ракетные установки и пролетят боевые самолеты и вертолеты.

Смотреть онлайн прямой эфир Парада Победы на канале Россия 1. Прямую трансляцию будут вести все ведущие российские телеканалы.

В 22:00 в честь Дня Победы в Москве пройдет праздничный салют, на котором будет использовано несколько тысяч фейерверочных изделий.
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    Фото: РИА Новости







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