ЧМ по хоккею 2025: расписание матчей, результаты

Групповой этап ЧМ-2025 по хоккею стартовал 9 мая и продлится до 20 числа, четвертьфинальные матчи плей-офф состоятся 22 мая. Проведение матчей 1/2 финала запланировано на 24 мая, финал и матч за 3-е место пройдут 25 мая.
В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разыграют в конце мая медали мирового первенства. В этом году турнир проходит в Дании и Швеции.
Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Австрия, Франция, Латвия и Словения попали в группу А, сборные которой будут проводить матчи в Стокгольме.
США, Чехия и Швейцария, Германия, Дания, Венгрия, Казахстан и Норвегия сыграют на льду арены в Хернинге.
Полуфинальные игры и финал ЧМ-2025 состоятся в шведской столице.
Расписание матчей ЧМ-2025
Прямые трансляции будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Игра».
9 мая 2025, пятница
17:20 Швейцария – Чехия – 4:5 ОТ
17:20 Австрия – Финляндия – 1:2
21:20 Дания – США – 0:5
21:20 Швеция – Словакия – 5:0
10 мая 2025, суббота
13:20 Норвегия – Казахстан
13:20 Словения – Канада (Матч Игра)
17:20 Германия – Венгрия
17:20 Швеция – Австрия (Матч Игра)
21:20 Дания – Швейцария (Матч Игра)
21:20 Франция – Латвия
Время московское.
Полное расписание группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025:
Год назад в финале чемпионата мира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.