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ЧМ по хоккею 2025: расписание матчей, результаты

Вчера, 22:30 Автор: Андрей Моисеев




Групповой этап ЧМ-2025 по хоккею стартовал 9 мая и продлится до 20 числа, четвертьфинальные матчи плей-офф состоятся 22 мая. Проведение матчей 1/2 финала запланировано на 24 мая, финал и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разыграют в конце мая медали мирового первенства. В этом году турнир проходит в Дании и Швеции.

Чемпионат мира по хоккею ЧМ 2025

Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Австрия, Франция, Латвия и Словения попали в группу А, сборные которой будут проводить матчи в Стокгольме.

США, Чехия и Швейцария, Германия, Дания, Венгрия, Казахстан и Норвегия сыграют на льду арены в Хернинге.

Полуфинальные игры и финал ЧМ-2025 состоятся в шведской столице.

Расписание матчей ЧМ-2025

Прямые трансляции будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Игра».

10 мая 2025, суббота

13:20 Норвегия – Казахстан – 1:2
13:20 Словения – Канада – 0:4
17:20 Германия – Венгрия – 6:1
17:20 Швеция – Австрия – 4:2
21:20 Дания – Швейцария (Матч Игра)
21:20 Франция – Латвия

11 мая, воскресенье

13:20 США – Венгрия (Матч Игра)
13:20 Словакия – Словения
17:20 Германия – Казахстан
17:20 Латвия – Канада (Матч Игра)
21:20 Норвегия – Чехия (Матч Игра)
21:20 Финляндия – Франция

Время московское.

Полное расписание группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025:

Полное расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025

Год назад в финале чемпионата мира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.
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    Фото: ИИХФ







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