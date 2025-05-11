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«Титаны» 2 сезон 16 выпуск финал: смотреть онлайн

Сегодня, 07:05 Автор: Андрей Моисеев




«Титаны» — шоу телеканала ТНТ, в котором 111 атлетов из разных видов спорта поборются за приз 10 миллионов рублей.

Премьера 2 сезона состоялась 26 января 2025 года на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят еженедельно по воскресеньям.

Шоу Титаны на ТНТ 16 выпуск

Нейросеть не только отобрала лучших спортсменов страны, но и создала для них много интересных испытаний. Среди участников — олимпийские чемпионы Никита Нагорный (гимнастика), Александр Легков (лыжные гонки), Евгений Рылов (плавание), Роман Власов (греко-римская борьба), а также космонавт-испытатель Анна Кикина.

Кто ушел в 15-м выпуске: проект покинули Антон Попов, Валид Казанжи, Александр Янковский, Никита Королев, Юрий Чикалиди, Николай Коваленко, Дмитрий Клецков, Алсу Миназова, Виктор Михайлов.

Смотреть онлайн 16 выпуск шоу «Титаны» (финал) в эфире телеканала ТНТ 11 мая 2025 в 21:30 по московскому времени.

Прошлые серии доступны в хорошем качестве на RUTUBE.
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    Фото: ТНТ







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