Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/2 финала, расписание, результаты Сегодня, 08:09 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге проходят четвертьфинальные матчи и скоро станут известны все участники 1/2 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня. Восточная конференция Торонто – Флорида 2–2 (5:4, 4:3, 4:5 ОТ, 0:2) Вашингтон – Каролина 1–3 (1:2 ОТ, 3:1, 0:4, 2:5) Обладатели Кубка Стэнли Западная конференция Вегас – Эдмонтон 1–3 (2:4, 4:5 ОТ, 4:3, 0:3) Виннипег – Даллас 1–3 (2:3, 4:0, 2:5, 1:3) 50 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю Расписание матчей: 14.05 Даллас – Виннипег – 3:1 15.05 02:00 Торонто – Флорида 15.05 04:30 Вегас – Эдмонтон Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

ЧМ по хоккею 2025: расписание, кто вышел в 1/4 финала



Фото: НХЛ















