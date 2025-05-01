Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/2 финала, расписание, результаты

В Национальной хоккейной лиге проходят четвертьфинальные матчи и скоро станут известны все участники 1/2 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня.
Восточная конференция
Торонто – Флорида 2–2 (5:4, 4:3, 4:5 ОТ, 0:2)
Вашингтон – Каролина 1–3 (1:2 ОТ, 3:1, 0:4, 2:5)
Обладатели Кубка Стэнли
Западная конференция
Вегас – Эдмонтон 1–3 (2:4, 4:5 ОТ, 4:3, 0:3)
Виннипег – Даллас 1–3 (2:3, 4:0, 2:5, 1:3)
50 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю
Расписание матчей:
14.05 Даллас – Виннипег – 3:1
15.05 02:00 Торонто – Флорида
15.05 04:30 Вегас – Эдмонтон
Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».