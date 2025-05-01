Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/2 финала, расписание, результаты

В Национальной хоккейной лиге проходят четвертьфинальные матчи и скоро станут известны все участники 1/2 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня.
Восточная конференция
Торонто – Флорида 2–2 (5:4, 4:3, 4:5 ОТ, 0:2)
Вашингтон – Каролина 1–3 (1:2 ОТ, 3:1, 0:4, 2:5)
Обладатели Кубка Стэнли
Западная конференция
Вегас – Эдмонтон 1–2 (2:4, 4:5 ОТ, 4:3)
Виннипег – Даллас 1–2 (2:3, 4:0, 2:5)
50 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю
Расписание матчей:
13.05 Каролина – Вашингтон – 5:2
13.05 04:30 Эдмонтон – Вегас
Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».