Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/2 финала, расписание, результаты Сегодня, 04:53 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге проходят четвертьфинальные матчи и скоро станут известны все участники 1/2 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня. Восточная конференция Торонто – Флорида 2–2 (5:4, 4:3, 4:5 ОТ, 0:2) Вашингтон – Каролина 1–3 (1:2 ОТ, 3:1, 0:4, 2:5) Обладатели Кубка Стэнли Западная конференция Вегас – Эдмонтон 1–2 (2:4, 4:5 ОТ, 4:3) Виннипег – Даллас 1–2 (2:3, 4:0, 2:5) 50 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю Расписание матчей: 13.05 Каролина – Вашингтон – 5:2 13.05 04:30 Эдмонтон – Вегас Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

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Фото: НХЛ















