Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/2 финала, расписание, результаты Сегодня, 18:12 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня. 1/4 финала Восточная конференция Торонто – Флорида 2–2 (5:4, 4:3, 4:5 ОТ, 0:2) Вашингтон – Каролина 1–2 (1:2 ОТ, 3:1, 0:4) Обладатели Кубка Стэнли Западная конференция Вегас – Эдмонтон 1–2 (2:4, 4:5 ОТ, 4:3) Виннипег – Даллас 1–2 (2:3, 4:0, 2:5) Расписание матчей: 13.05 02:00 Каролина – Вашингтон 13.05 04:30 Эдмонтон – Вегас Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в финал, расписание матчей



Фото: НХЛ















