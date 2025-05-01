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Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/2 финала, расписание, результаты

Сегодня, 07:31 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня.

Кубок Стэнли

1/4 финала

Восточная конференция

Торонто – Флорида 2–1 (5:4, 4:3, 4:5 ОТ)

Вашингтон – Каролина 1–2 (1:2 ОТ, 3:1, 0:4)

Обладатели Кубка Стэнли

Западная конференция

Вегас – Эдмонтон 1–2 (2:4, 4:5 ОТ, 4:3)

Виннипег – Даллас 1–1 (2:3, 4:0)

Расписание матчей:

11.05 Каролина – Вашингтон – 4:0

11.05 Эдмонтон – Вегас – 3:4

11.05 23:30 Даллас – Виннипег

12.05 02:30 Флорида – Торонто

Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».
  • Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в финал, расписание матчей
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    Фото: НХЛ







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