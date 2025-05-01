Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/2 финала, расписание, результаты

В Национальной хоккейной лиге стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня.
1/4 финала
Восточная конференция
Торонто – Флорида 2–1 (5:4, 4:3, 4:5 ОТ)
Вашингтон – Каролина 1–2 (1:2 ОТ, 3:1, 0:4)
Обладатели Кубка Стэнли
Западная конференция
Вегас – Эдмонтон 1–2 (2:4, 4:5 ОТ, 4:3)
Виннипег – Даллас 1–1 (2:3, 4:0)
Расписание матчей:
11.05 Каролина – Вашингтон – 4:0
11.05 Эдмонтон – Вегас – 3:4
11.05 23:30 Даллас – Виннипег
12.05 02:30 Флорида – Торонто
Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».