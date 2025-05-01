Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/2 финала, расписание, результаты Сегодня, 07:31 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня. 1/4 финала Восточная конференция Торонто – Флорида 2–1 (5:4, 4:3, 4:5 ОТ) Вашингтон – Каролина 1–2 (1:2 ОТ, 3:1, 0:4) Обладатели Кубка Стэнли Западная конференция Вегас – Эдмонтон 1–2 (2:4, 4:5 ОТ, 4:3) Виннипег – Даллас 1–1 (2:3, 4:0) Расписание матчей: 11.05 Каролина – Вашингтон – 4:0 11.05 Эдмонтон – Вегас – 3:4 11.05 23:30 Даллас – Виннипег 12.05 02:30 Флорида – Торонто Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в финал, расписание матчей



Фото: НХЛ















