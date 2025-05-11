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«Динамо» М – «Спартак»: счет матча, смотреть онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 08:04 Автор: Андрей Моисеев




С 10 по 12 мая в РФПЛ состоятся восемь матчей 28-го тура. Московское «Динамо» будет принимать на своем поле «Спартак».

Футбол Динамо Москва Спартак 11 мая

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча «Динамо» Москва – «Спартак» 11 мая в 19:30 на телеканале «Матч ТВ».

Динамовцы набрали 50 очков занимают пятое в турнирной таблице РПЛ после 27 игр. Спартаковцы имеют в активе 51 очко и расположились на четвертом месте.

В прошлом туре «Динамо» обыграло в гостях «Крылья Советов» (3:1), «Спартак» сыграл вничью в воронеже с «Факелом» (0:0).

В последней встрече в рамках РПЛ в конце сентября команды поделили очки (2:2).
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    Фото: РПЛ







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