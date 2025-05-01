ЧМ по хоккею 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание матчей, результаты

Групповой этап ЧМ-2025 по хоккею стартовал 9 мая и продлится до 20 числа, матчи 1/4 финала плей-офф состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных игр запланировано на 24 мая, финал и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разыграют в конце мая медали мирового первенства. В этом году турнир проходит в Дании и Швеции.

Сборные группы Апроводят свои матчи в Стокгольме, команды группы В играют на льду арены в Хернинге.

Полуфинальные игры и финал ЧМ-2025 состоятся в шведской столице.

Расписание трансляций ЧМ-2025

Прямые трансляции с ЧМ-2025 ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Игра».

12 мая, понедельник

17:20 США – Швейцария (Матч ТВ)

17:20 Австрия – Словакия

21:20 Чехия – Дания (Матч Игра)

21:20 Финляндия – Швеция (Матч ТВ)

Время московское.

Турнирная таблица после матчей 11 мая:

Группа А: 1. Канада – 6 очков (2 игры), 2. Швеция – 6 (2), 3. Финляндия – 5 (2), 4. Латвия – 3 (2), 5. Словакия – 3 (2), 6. Франция – 1 (2), 7. Австрия – 0 (2), 8. Словения – 0 (2).

Группа В: 1. США – 6 очков (2 игры), 2. Германия – 6 (2), 3. Чехия – 5 (2), 4. Швейцария – 4 (2), 5. Казахстан – 3 (2), 6. Норвегия – 0 (2), 7. Дания – 0 (2), 8. Венгрия – 0 (2).

Полное расписание группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025:

Год назад в финале чемпионата мира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.