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Финал Кубка Гагарина 2025: кто играет, расписание матчей

Сегодня, 05:16 Автор: Андрей Моисеев




В финал плей-офф КХЛ 2025 вышли две сильнейшие команды регулярного чемпионата. Совсем скоро станет известен новый обладатель Кубка Гагарина.

Кто вышел в финал Кубка Гагарина

Финал

Локомотив – Трактор 0–0

Обладатели Кубка Гагарина

13.05 19.00 Локомотив – Трактор

15.05 19.00 Локомотив – Трактор

17.05 16.30 Трактор – Локомотив

19.05 17.00 Трактор – Локомотив

21.05* 19.00 Локомотив – Трактор

23.05* 17.00 Трактор – Локомотив

25.05* 16.30 Локомотив – Трактор

* если понадобится

Действующий победитель плей-офф КХЛ — магнитогорский «Металлург».
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    Фото: КХЛ







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