Финал Кубка Гагарина 2025: кто играет, расписание матчей Сегодня, 05:16 Автор: Андрей Моисеев









В финал плей-офф КХЛ 2025 вышли две сильнейшие команды регулярного чемпионата. Совсем скоро станет известен новый обладатель Кубка Гагарина. Финал Локомотив – Трактор 0–0 Обладатели Кубка Гагарина 13.05 19.00 Локомотив – Трактор 15.05 19.00 Локомотив – Трактор 17.05 16.30 Трактор – Локомотив 19.05 17.00 Трактор – Локомотив 21.05* 19.00 Локомотив – Трактор 23.05* 17.00 Трактор – Локомотив 25.05* 16.30 Локомотив – Трактор * если понадобится Действующий победитель плей-офф КХЛ — магнитогорский «Металлург».

Обладатели Кубка Гагарина, чемпионы КХЛ по годам



Фото: КХЛ















