Финал Кубка Гагарина 2025: кто играет, расписание матчей

В финал плей-офф КХЛ 2025 вышли две сильнейшие команды регулярного чемпионата. Совсем скоро станет известен новый обладатель Кубка Гагарина.
Финал
Локомотив – Трактор 0–0
Обладатели Кубка Гагарина
13.05 19.00 Локомотив – Трактор
15.05 19.00 Локомотив – Трактор
17.05 16.30 Трактор – Локомотив
19.05 17.00 Трактор – Локомотив
21.05* 19.00 Локомотив – Трактор
23.05* 17.00 Трактор – Локомотив
25.05* 16.30 Локомотив – Трактор
* если понадобится
Действующий победитель плей-офф КХЛ — магнитогорский «Металлург».