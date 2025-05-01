Обладатели Кубка Гагарина, чемпионы КХЛ по годам

Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс». На сегодня победителями плей-офф КХЛ становились семь команд: «Ак Барс», ЦСКА и магнитогорский «Металлург» (по три раза), московское «Динамо», СКА, (по два раза), «Салават Юлаев» и «Авангард».
По три титула на счету Зинэтулы Билялетдинова и Олега Знарка. По два раза приводили свои команды к победе Вячеслав Быков и Сергей Федоров.
По два раза самыми ценными игроками Кубка Гагарина становились форвард «Магнитки» Сергей Мозякин и голкипер московского «Динамо» Александр Еременко.
В 2025 году в списке победителей может появиться новый обладатель Кубка Гагарина. В полуфинал плей-офф КХЛ вышли «Локомотив» и «Трактор», которые никогда не владели почетным трофеем.
2024 «Металлург» Мг – «Локомотив» – 4-0
2023 ЦСКА – «Ак Барс» – 4-3
2022 ЦСКА – «Металлург» Мг – 4-3
2021 «Авангард» – ЦСКА – 4-2
2019 ЦСКА – «Авангард» – 4-0
2018 «Ак Барс» – ЦСКА – 4-1
2017 СКА – «Металлург» Мг – 4-1
2016 «Металлург» Мг – ЦСКА – 4-3
2015 СКА – «Ак Барс» – 4-1
2014 «Металлург» Мг – «Лев» – 4-3
2013 «Динамо» М – «Трактор» – 4-2
2012 «Динамо» М – «Авангард» – 4-3
2011 «Салават Юлаев» – «Атлант» – 4-1
2010 «Ак Барс» – ХК МВД – 4-3
2009 «Ак Барс» – «Локомотив» – 4-3