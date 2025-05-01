Обладатели Кубка Гагарина, чемпионы КХЛ по годам

Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс». На сегодня победителями плей-офф КХЛ становились семь команд: «Ак Барс», ЦСКА и магнитогорский «Металлург» (по три раза), московское «Динамо», СКА, (по два раза), «Салават Юлаев» и «Авангард».

По три титула на счету Зинэтулы Билялетдинова и Олега Знарка. По два раза приводили свои команды к победе Вячеслав Быков и Сергей Федоров.

По два раза самыми ценными игроками Кубка Гагарина становились форвард «Магнитки» Сергей Мозякин и голкипер московского «Динамо» Александр Еременко.

В 2025 году в списке победителей может появиться новый обладатель Кубка Гагарина. В полуфинал плей-офф КХЛ вышли «Локомотив» и «Трактор», которые никогда не владели почетным трофеем.

2024 «Металлург» Мг – «Локомотив» – 4-0

2023 ЦСКА – «Ак Барс» – 4-3

2022 ЦСКА – «Металлург» Мг – 4-3

2021 «Авангард» – ЦСКА – 4-2

2019 ЦСКА – «Авангард» – 4-0

2018 «Ак Барс» – ЦСКА – 4-1

2017 СКА – «Металлург» Мг – 4-1

2016 «Металлург» Мг – ЦСКА – 4-3

2015 СКА – «Ак Барс» – 4-1

2014 «Металлург» Мг – «Лев» – 4-3

2013 «Динамо» М – «Трактор» – 4-2

2012 «Динамо» М – «Авангард» – 4-3

2011 «Салават Юлаев» – «Атлант» – 4-1

2010 «Ак Барс» – ХК МВД – 4-3

2009 «Ак Барс» – «Локомотив» – 4-3