ЧМ по хоккею 2025: расписание, кто вышел в 1/4 финала

Групповой этап ЧМ-2025 по хоккею стартовал 9 мая и продлится до 20 числа, матчи 1/4 финала плей-офф состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных игр запланировано на 24 мая, финал и матч за 3-е место пройдут 25 мая.
В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разыграют в конце мая медали мирового первенства. В этом году турнир проходит в Дании и Швеции.
В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.
Турнирная таблица после матчей 12 мая:
Группа А: Швеция – 9 очков (3 игры), Канада – 6 (2), Финляндия – 5 (3), Словакия – 4 (3), Латвия – 3 (2), Австрия – 2 (3), Франция – 1 (2), Словения – 0 (2).
Группа В: Чехия – 8 очков (3 игры), Швейцария – 7 (3), США – 6 (3), Германия – 6 (2), Казахстан – 3 (2), Норвегия – 0 (2), Венгрия – 0 (2), Дания – 0 (3).
Расписание ЧМ по хоккею 2025
13 мая 2025, вторник
17:20 Норвегия – Германия (Матч Игра)
17:20 Словения – Латвия
21:20 Казахстан – Венгрия (Матч Игра)
21:20 Канада – Франция (Матч ТВ)
14 мая 2025, среда
17:20 США – Норвегия (Матч Игра)
17:20 Словакия – Франция
21:20 Казахстан – Дания
21:20 Латвия – Швеция (Матч Игра)
15 мая 2025, четверг
17:20 Швейцария – Германия (Матч Игра)
17:20 Финляндия – Словения
21:20 Чехия – Венгрия
21:20 Канада – Австрия (Матч Игра)
16 мая 2025, пятница
17:20 Венгрия – Дания
17:20 Австрия – Франция (Матч Игра)
21:20 Швейцария – Норвегия (Матч ТВ)
21:20 Швеция – Словения (Матч Игра)
17 мая 2025, суббота
13:20 США – Германия (Матч Игра)
13:20 Финляндия – Латвия
17:20 Чехия – Казахстан (Матч Игра)
17:20 Франция – Швеция
21:20 Дания – Норвегия
21:20 Канада – Словакия (Матч Игра)
18 мая 2025, воскресенье
17:20 Казахстан – США (Матч Игра)
17:20 Словения – Австрия
21:20 Венгрия – Швейцария
21:20 Словакия – Латвия (Матч Игра)
Время московское.
Год назад в финале чемпионата мира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.