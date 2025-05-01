ЧМ по хоккею 2025: расписание, кто вышел в 1/4 финала

Групповой этап ЧМ-2025 по хоккею стартовал 9 мая и продлится до 20 числа, матчи 1/4 финала плей-офф состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных игр запланировано на 24 мая, финал и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разыграют в конце мая медали мирового первенства. В этом году турнир проходит в Дании и Швеции.

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.

Турнирная таблица после матчей 12 мая:

Группа А: Швеция – 9 очков (3 игры), Канада – 6 (2), Финляндия – 5 (3), Словакия – 4 (3), Латвия – 3 (2), Австрия – 2 (3), Франция – 1 (2), Словения – 0 (2).

Группа В: Чехия – 8 очков (3 игры), Швейцария – 7 (3), США – 6 (3), Германия – 6 (2), Казахстан – 3 (2), Норвегия – 0 (2), Венгрия – 0 (2), Дания – 0 (3).

Расписание ЧМ по хоккею 2025

13 мая 2025, вторник

17:20 Норвегия – Германия (Матч Игра)

17:20 Словения – Латвия

21:20 Казахстан – Венгрия (Матч Игра)

21:20 Канада – Франция (Матч ТВ)

14 мая 2025, среда

17:20 США – Норвегия (Матч Игра)

17:20 Словакия – Франция

21:20 Казахстан – Дания

21:20 Латвия – Швеция (Матч Игра)

15 мая 2025, четверг

17:20 Швейцария – Германия (Матч Игра)

17:20 Финляндия – Словения

21:20 Чехия – Венгрия

21:20 Канада – Австрия (Матч Игра)

16 мая 2025, пятница

17:20 Венгрия – Дания

17:20 Австрия – Франция (Матч Игра)

21:20 Швейцария – Норвегия (Матч ТВ)

21:20 Швеция – Словения (Матч Игра)

17 мая 2025, суббота

13:20 США – Германия (Матч Игра)

13:20 Финляндия – Латвия

17:20 Чехия – Казахстан (Матч Игра)

17:20 Франция – Швеция

21:20 Дания – Норвегия

21:20 Канада – Словакия (Матч Игра)

18 мая 2025, воскресенье

17:20 Казахстан – США (Матч Игра)

17:20 Словения – Австрия

21:20 Венгрия – Швейцария

21:20 Словакия – Латвия (Матч Игра)

Время московское.

Год назад в финале чемпионата мира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.