Разговоры о важном: тема 19 мая 2025

Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 19 мая 2025 года, будет посвящен теме «Ценности, которые нас объединяют».

Цель урока: актуализация и развитие представлений обучающихся о ценностях как ориентирах в повседневной жизни, содействие формированию осознанного отношения к традиционным ценностям как основе единства и целостности российского общества.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.