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Разговоры о важном: тема 19 мая 2025

Сегодня, 09:03 Автор: Андрей Моисеев




Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 19 мая 2025 года, будет посвящен теме «Ценности, которые нас объединяют».

Разговоры о важном 19 мая 2025

Цель урока: актуализация и развитие представлений обучающихся о ценностях как ориентирах в повседневной жизни, содействие формированию осознанного отношения к традиционным ценностям как основе единства и целостности российского общества.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.
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    Фото: разговорыоважном.рф







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