Разговоры о важном: тема на 19 мая 2025

Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 19 мая 2025 года, будет посвящен теме «Ценности, которые нас объединяют».

Цель урока: формирование у обучающихся понимания того, что ценности — это важнейшие нравственные ориентиры для человека и общества. Какие духовно-нравственные ценности России объединяют всех граждан страны.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.