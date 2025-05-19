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Разговоры о важном: тема на 19 мая 2025

Сегодня, 07:36 Автор: Андрей Моисеев




Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 19 мая 2025 года, будет посвящен теме «Ценности, которые нас объединяют».

Разговоры о важном 19 мая 2025

Цель урока: формирование у обучающихся понимания того, что ценности — это важнейшие нравственные ориентиры для человека и общества. Какие духовно-нравственные ценности России объединяют всех граждан страны.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.
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    Фото: разговорыоважном.рф







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