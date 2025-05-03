HR Новости

Когда выйдет 16-й выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Сегодня, 07:53 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» девять лучших экстрасенсов страны расследуют таинственные события и проходят сложные испытания.

Родоначальником популярного на ТНТ шоу является Britain’s Psychic Challenge, первый выпуск которого вышел на экраны Великобритании в 2005 году. Программа является самой популярной на канале ТНТ и входит в список лучших на российском телевидении.

Экстрасенсы Битва сильнейших на ТНТ 2 сезон

В программе принимают участие Влад Череватый, Артем Краснов, Ангелина Изосимова, Максим Левин, Виктория Райдос, Александр Шепс, Олег Шепс, Ольга Якубович и Юлий Котов, заменивший на проекте Соню Егорову. Зрители голосуют за каждого из участников на сайте телеканала.

Премьера 2 сезона состоялась 18 января 2025 года на телеканале ТНТ.

В субботу, 3 мая, зрители не увидели очередной выпуск популярного шоу. Проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших» ушел на длительный перерыв. 16-я серия выйдет в эфир 30 августа, сообщил ведущий шоу на телеканале ТНТ Марат Башаров.

Старые выпуски можно посмотреть бесплатно на RUTUBE.
  • «Титаны» 2 сезон 16 выпуск финал: смотреть онлайн
    •

    Фото: ТНТ







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025


    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 14 мая
    Финал плей-офф КХЛ 2025: кто выиграл Кубок Гагарина, расписание
    Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/2 финала, расписание, результаты
    Когда выйдет 16-й выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    Разговоры о важном: тема на 19 мая 2025
    «Мосгаз. Розыгрыш» 11 сезон: смотреть сериал онлайн, отзывы
    Карта: Миролюбовка в Донецкой области
    ЧМ по хоккею 2025: расписание, кто вышел в 1/4 финала
    Обладатели Кубка Гагарина, чемпионы КХЛ по годам


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru