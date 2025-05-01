ЧМ по хоккею 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание матчей

Групповой этап ЧМ-2025 по хоккею стартовал 9 мая и продлится до 20 числа, матчи 1/4 финала плей-офф состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных игр запланировано на 24 мая, финал и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разыграют в конце мая медали мирового первенства. В этом году турнир проходит в Дании и Швеции.

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.

Турнирная таблица после матчей 16 мая:

Группа А: Швеция – 15 очков (5 игр), Канада – 12 (4), Финляндия – 8 (4), Словакия – 7 (4), Латвия – 6 (4), Австрия – 5 (5), Франция – 1 (5), Словения – 0 (5).

Группа В: Швейцария – 13 очков (5 игр), Чехия – 11 (4), Германия – 9 (4), США – 8 (4), Дания – 6 (5), Венгрия – 3 (5), Казахстан – 3 (4), Норвегия – 1 (5).

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Полное расписание группового этапа чемпионата мира по хоккею:

Год назад в финале чемпионата мира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.