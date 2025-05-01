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ЧМ по хоккею 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание матчей

Сегодня, 07:58 Автор: Андрей Моисеев




Групповой этап ЧМ-2025 по хоккею стартовал 9 мая и продлится до 20 числа, матчи 1/4 финала плей-офф состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных игр запланировано на 24 мая, финал и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разыграют в конце мая медали мирового первенства. В этом году турнир проходит в Дании и Швеции.

Чемпионат мира по хоккею ЧМ 2025

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.

Турнирная таблица после матчей 18 мая:

Группа А: Швеция – 18 очков (6 игр), Канада – 15 (5), Финляндия – 11 (5), Латвия – 9 (6), Австрия – 7 (6), Словакия – 7 (6), Франция – 1 (6), Словения – 1 (6).

Группа В: Швейцария – 16 очков (6 игр), Чехия – 14 (5), США – 14 (6), Германия – 9 (5), Дания – 9 (6), Венгрия – 3 (6),  Казахстан – 3 (6), Норвегия – 1 (6).

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Полное расписание группового этапа чемпионата мира по хоккею:

Раписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025

Год назад в финале чемпионата мира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.
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    Фото: ИИХФ







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025


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