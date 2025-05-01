HR Новости

«Локомотив» — «Трактор»: 2-й матч финала плей-офф КХЛ

Сегодня, 06:46 Автор: Андрей Моисеев




В решающей стадии плей-офф КХЛ-2025 «Локомотив» встречается с челябинским «Трактором». Вторая игра серии состоится в Ярославле 15 мая.

Локомотив - Трактор в финале Кубка Гагарина 2025

На пути к финалу Кубка Гагарина «Трактор» вывел из борьбы «Адмирал», минское и московское «Динамо». Ярославские хоккеисты на первом этапе обыграли «Торпедо», в четвертьфинале одолели «Авангард», а в полуфинале оказались сильнее «Салавата Юлаева».

«Локомотив» два раза в истории КХЛ выходил в финал — в год образования Лиги в 2009-м и в 2024-м. В первый раз железнодорожники уступили в семи матчах «Ак Барсу», а в прошлом году проиграли четыре игры подряд «Металлургу».

«Трактор» единственный раз в истории лиги участвовал в решающих поединках. В финале Кубка Гагарина 2012 челябинские хоккеисты проиграли московскому «Динамо» 2-4 в серии.

Первый финальный матч в Ярославле завершился победой гостей со счетом 2:1.

Смотреть онлайн 2-й матч серии «Локомотив» — «Трактор» на сайте и в приложении FONBET. Прямая трансляция начнется 15 мая в 19:00 по московскому времени.
  • Обладатели Кубка Гагарина, чемпионы КХЛ по годам
    •

    Фото: ХК «Трактор»







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025


    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Карта: Торское и Новоалександровка в Донецкой области
    «ПСЖ» — «Интер» финал Лиги чемпионов 2025: когда играют
    Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/2 финала, расписание, результаты
    Кубок России. «Спартак» — «Ростов». Прямая трансляция, смотреть футбол онлайн
    «Локомотив» — «Трактор»: 2-й матч финала плей-офф КХЛ
    «Гипнозис» (2025) 7 серия: смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    ЧМ по хоккею 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание матчей
    Карта: Михайловка в Донецкой области
    Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 14 мая
    Финал плей-офф КХЛ 2025: кто выиграл Кубок Гагарина, расписание


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru