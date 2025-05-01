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Кубок России. «Спартак» — «Ростов». Прямая трансляция, смотреть футбол онлайн

Сегодня, 07:33 Автор: Андрей Моисеев




В Кубке России по футболу 2024/2025 наступило время решающих поединков. В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с «Ростовом».

Ростов - Спартак, матч Кубка России по футболу 2025

В полуфинале турнира южане выиграли в Москве у «Локомотива» со счетом 2:0, а «Спартак» победил московское «Динамо» (2:1).

В чемпионате России красно-белые набрали 51 очко и занимают пятое место в турнирной таблице. Ростовчане отстают на 13 очков и расположились на восьмой строчке.

Смотреть онлайн матч «Спартак» — «Ростов» на сайте и в приложении FONBET. Прямая трансляция начнется 15 мая в 20:00 мск.

Последняя встреча между командами в Ростове-на-Дону в начале апреля завершилась крупной победой гостей (3:0).
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    Фото: РИА Новости







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